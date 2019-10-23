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  • 23.10.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:50

'da yüz binlerce dolar ele geçirildi

'da piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebekenin elemanlarını takibe alan emniyet güçleri, düzenlenen da 1 milyon 330 bin dolar sahte banknot ele geçirdi.

Dev operasyon! Tam 1 milyon 330 bin dolar...

'da düzenlenen da, sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 21 Ekim'de Başakşehir'de bir adrese düzenlediği operasyonda, Orhan Ç'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 1 milyon 300 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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