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  • 23.10.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 12:15

Kına gecesinde damadının boğazını keserek öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: İbret olsun diye yaptım

Gaziantep'teki 'nin kanını donduran vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Görüntülerde, kına gecesinde damadı 'yi boğazını keserek öldüren kayınbaba Mehmet G.'nin, için fırsat kolladığı dikatlerden kaçmadı. Fotoğrafta Mehmet G., Eser Efsane'nin yanında yer alırken, bu kare akıllara suçunu itiraf eden Mehmet G.'nin emniyetteki ifadesinde "Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum" sözlerini getirdi. Aynı gece gelinin kardeşi tarafından 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan acılı anne Fidan, "Oğlumun boğazının kesildiğini gözümle gördüm. Kör olası gözlerim görmeyeydi, yüreğimden çıkmıyor, gözlerim kör olaydı. Cani adammış o" dedi. İşte Eser Efsane’nin öldürüldüğü dehşete düşüren geceyle ilgili son dakika detayları…

Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Eser Efsane ile eşi Damla Efsane'den geriye kına gecesinde çekilen fotoğraf ve video görüntüleri kaldı. Damadın yakınları tarafından çekilen fotoğraf karelerinden biri ise dikkat çekti. Fotoğrafta Mehmet G., Eser Efsane'nin yanında yer alırken, bu kare akıllara suçunu itiraf eden Mehmet G.'nin emniyetteki ifadesinde "Eser'i kınada ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına boyunca fırsat kolladım, hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum" sözlerini getirdi.

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