Afyon'da oturan Ali Keskin, dört ay önce Esra Erol'un programına katıldı. Eşinin İdris C. ile kaçtığını, 4 yaşındaki çocuğunu göremediğini anlattı. Geçtiğimiz gün de İdris C.'nin evini bastı. "Çık dışarı hesaplaşacağız" diye bağırdı.
İdris C. de dışarı çıktı. Av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş açtı. Keskin kurtarılamadı. İdris C. ise gözaltına alındı.
İdris C.
İdris C. de dışarı çıktı. Av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş açtı. Keskin kurtarılamadı. İdris C. ise gözaltına alındı.
İdris C.
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