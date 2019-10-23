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Dört ay önce 'da programına katılmıştı! Vahşi bir cinayete kurban gitti...

Afyon'da oturan , dört ay önce 'un programına katıldı. C. ile kaçtığını, 4 yaşındaki çocuğunu göremediğini anlattı. Geçtiğimiz gün de İdris C.'nin evini bastı. " hesaplaşacağız" diye bağırdı. İdris C. de dışarı çıktı. Av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş açtı. Keskin kurtarılamadı. İdris C. ise gözaltına alındı.

Kanlı hesaplaşma
Afyon'da oturan Ali Keskin, dört ay önce Esra Erol'un programına katıldı. Eşinin İdris C. ile kaçtığını, 4 yaşındaki çocuğunu göremediğini anlattı. Geçtiğimiz gün de İdris C.'nin evini bastı. "Çık dışarı hesaplaşacağız" diye bağırdı.



İdris C. de dışarı çıktı. Av tüfeğiyle 'e ateş açtı. Keskin kurtarılamadı. İdris C. ise gözaltına alındı.



İdris C.



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