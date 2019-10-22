SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınında tanınmışlardı! Yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Son dakika haberine göre; Esra Erol'da programında tanınan Ali Keskin dün gece öldürüldü. 4 ay önce Esra Erol'un programına katılan Ali Keskin isimli vatandaş, eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını söylemiş ve annesinin götürdüğü 4 yaşındaki kızını görmek istediğini belirtmişti. Esra Erol'da programına çıkan Ali Keskin'den gelen haber tüm Türkiye'yi şoke etti.

22.10.2019 10:09 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





