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SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınında tanınmışlardı! Yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Son dakika haberine göre; Esra Erol'da programında tanınan Ali Keskin dün gece öldürüldü. 4 ay önce Esra Erol'un programına katılan Ali Keskin isimli vatandaş, eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını söylemiş ve annesinin götürdüğü 4 yaşındaki kızını görmek istediğini belirtmişti. Esra Erol'da programına çıkan Ali Keskin'den gelen haber tüm Türkiye'yi şoke etti.

22.10.2019 10:09 - Son Güncelleme: 22.10.2019 10:09
SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınındaki yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Türkiye'nin yaklaşık 4 ay önce Esra Erol'da tanıdığı Ali Keskin ile ilgili son dakika haberi geldi. 4 ay önce Esra Erol'a çıkan Ali Keskin, nikâhlı eşinin İdris Coşkun ile kaçtığını ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia etmişti.

SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınındaki yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Hacıbeyli köyüne Kütahya'dan otomobille Ali Keskin ve isimleri henüz belli olmayan 2 arkadaşı, husumetlisi İdris Coşkun'un yaşadığı evin önüne gelerek, İdris Coşkun'u dışarı çağırdı.

SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınındaki yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ!

Evden avluya çıkan baba Şeref Coşkun ile anne Havva Coşkun, Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığını ifade ederek tartışmaya başladı.

SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınındaki yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ali Keskin, yanındaki tüfekle ateş etti.

SON DAKİKA: Esra Erol’da canlı yayınındaki yasak aşk ölümle sonuçlandı! Türkiye bu haberi konuşuyor...

Saçmaların isabet ettiği, Şeref Coşkun belinden, Havva Coşkun da elinden yaralandı.

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