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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 10:03

Türkiye'nin konuştuğu inin 2. duruşması başladı! Emine Bulut'un katili hakim karşısında

'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi 'u bıçaklayarak öldüren 'ın 2'nci duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Türkiye'nin konuştuğu Emine Bulut inin faili Fedai Varan (43) 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Emine Bulut cinayetinin 2. duruşması başladı
'de 18 Ağustos Pazar günü eski eşi 'u (38), kızı F.B.V.'nin (10) gözü önünde bir restoranda bıçaklayarak öldüren (43) 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan katil zanlısı Fedai Varan ile maktul Emine Bulut'un anne, babası, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı. Emine Bulut'un cezaevindeki kardeşleri Mikail ve Bekir Bulut, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.



Davaya birçok ilden avukat müdahil olurken, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın duruşmada hazır bulundu. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü yaptı.



Kırıkkale 1'inci Hukuk Mahkemesinde geçtiğimiz Cuma görülen duruşmada hakim, F.B.V'nin vasisi olarak dede 'u atadı. Devlet tarafından koruma altına alınan F.B.V. için yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla mahkeme tarafından 42 gün önce Kırıkkale Barosundan bir avukat atandı.



Emine Bulut bıçaklandıktan sonra "Ölmek istemiyorum" kızı ise sarılarak "Anne lütfen ölme" diye feryat ederken Berat Y. (19), isimli bir genç cep telefonu ile görüntü çekip ve birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan 9 saniyelik o anların görüntüsü infiale yol açtı.


Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği ise le ilgili sosyal medya ve medya kuruluşlarında yer alan olay anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirdi.
Emine Bulut cinayeti davasının ilk duruşması 9 Ekim Çarşamba günü yapılmıştı.

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