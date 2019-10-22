İzmir'de su kesintisi başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İzmir'in Bornova ilçesi ve Buca ilçesinde 24 saat su kesintisi yapılacağı açıklanmıştı. 24 saat sürecek su kesintisinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İZSU'nun resmi internet adresi üzerinde su kesintisi takvimi açıklandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 22 Ekim Salı İzmir Buca ve Bornova su kesintisi saatleri...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? (22 EKİM)

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, Buca ve Bornova ilçesindeki su kesintisi 24 saat sürecek. 22 Ekim 2019 Salı günü 09:00'da başlayan su kesintisi 23 Ekim 2019 Çarşamba günü 09:00'da sona erecek.

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ve Gördes barajından İzmir kentine su aktaracak olan Gördes – Kavaklıdere – Buca boru hattının Adatepe pompa istasyonuna bağlantısı işi ile bölgenin su dağıtımını iyileştirmek amacıyla Adatepe pompa istasyonunda yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle su verilmeyeceği bildirildi.