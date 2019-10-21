Şikayet için 6 ay süre var Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çıkan bir kavga esnasında yaralanmalar oldu. Darp raporu almak avantaj mıdır?

86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı bir olan suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir. Olayın yargılama aşamasında ispat oldukça önemlidir. Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir. Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.



İMZA TAKLİT EDİLİRSE



Çok zor şartlarda kurduğum ve büyüttüğüm şirket, kardeşimin hatası nedeniyle iflasın sınırına geldi. Kardeşimin imza yetkisi olmadığı halde, benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Şimdi dava açsam bu borçlardan kurtulabilir miyim?

İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir. Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



hukuk@takvim.com.tr Türk Ceza Kanunu 'nun86/2'de düzenlenen basityaralama suçu, şikayetebağlı bir olan suçtur. Şikayetsüresi fiil ve failin öğrenildiğitarihten başlar;bu süre 6 aydır.Şikayetçi olmakadına bu süreyiaşmamakgereklidir. Olayınyargılama aşamasında ispatoldukça önemlidir. Darpraporu burada yaralanmanıntespiti aşamasında en önemlidelildir.Kamera kayıtları,görüntüler, ses kayıtları,tanıklar gibi deliller de ispataçısından şikayet edeneavantaj sağlar.İmza size ait değilse açılanveya açılacak icra takiplerineimza itirazı yapabilir,davalarda da bu husustasavunma yapabilirsiniz. Fakatbu durum alacaklılarınızınalacağını örneğin fatura,irsaliye yazışma vs. gibibaşka usullerle ispatetmesine engel değildir.Kardeşinizin eylemi sebebiylealacaklılarınızın her zamanşikayetçi olma hakkı dabakidir. TÜM MANŞETLER