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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 14:03

Üniversiteyi sarsan taciz skandalında yeni gelişme! Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Burdur 'nde bir öğretim görevlisinin öğrencisine attığı mesajlar ortaya çıktı. Öğrencinin şikayeti sonrası söz konusu öğretim görevlisi, girişiminden dolayı kamu görevinden çıkartıldı.

Üniversiteyi sarsan taciz skandalında yeni gelişme!

Yükseköğretim Kurulu Yüksek , Burdur 'nde () bazı girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

SÖZLÜ SAVUNMA ALINDI
Edinilen bilgiye göre, , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işletip, bu girişimde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin savunmasını aldı. Bugün gerçekleştirilen, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da MAKÜ'den gönderilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. Görüşmede, MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelenerek, sözlü savunması alındı.

Kurul toplantıda, üniversitenin 'kamu görevinden çıkarma' teklifini uygun bularak, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

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