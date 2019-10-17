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  • 17.10.2019 13:18
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 13:22

"Simitçi Erkan" iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

'de 20 yıldır sokaklarda simit satan , 'na destek vermek için iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı. Erkan Ayhan, "Simitleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için sattığımı öğrenince vatandaşlar çok güzel destek veriyor. Allah, böyle insanlardan razı olsun. Biz halk olarak bir bütün olduğumuz sürece bizi yıkacak hiçbir güç yok" dedi.



Kocaeli'de 20 yıldır sokaklarda simit satan Erkan Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için iki günlük gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Daha önce de birçok kampanya düzenleyen Ayhan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'i de unutmadı.

Giydiği tişörte, "Mehmetçiğin vurduğu yerde gül biter, simitler Mehmetçiğe" yazdıran Ayhan, tepsisindeki simitleri, "Simitlerin geliri Mehmetçik'e" diye bağırarak satıyor. Vatandaşlar da Ayhan'ın bu kampanyasına, fazla simit alarak destek veriyor.

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