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  • 17.10.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:41

'de ını şaşkına çeviren

'de de telefonunu şarj eden bir kişi, 10 lira ile birlikte bırakarak dan helallik istedi. Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Cami imamını şaşkına çeviren not

Dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesindeki Merkez i'nde prizi kullanarak cep telefonunu şarj eden kimliği belirsiz kişi, çıkışta masanın üzerine 10 lira ile birlikte bıraktı. Kimliği belirlenemeyen kişi notta, "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle" ifadeleriyle helallik istedi.

Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.

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