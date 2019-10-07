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  • 07.10.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 19:30

'deki '' dosyası 'ün gündeminde

Yükseköğretim Kurulu (), Burdur Ersoy Üniversitesi'ndeki () ve tecavüz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe günü görüşecek.

Mesajlar ortaya çıktı... Üniversitede iğrenç olay

Burdur 'de öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere girişiminde bulunduğu iddia edildi. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı "Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı.

Taciz ve tecavüz girişimi iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü soruşturma başlattı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart 2019 tarihinde konuyla ilgili disiplin soruşturması açıldığı ve söz konusu öğretim görevlisinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile 'e bildirildiğine dikkat çekildi.

DİSİPLİN KURULU PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR
YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre MAKÜ'den iletilen dosya bu hafta perşembe günü yapılması planlanan 'YÖK Yüksek ' toplantısında görüşülecek. Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisi ile ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve rektörlüğün teklif ettiği 'kamu görevinden çıkarma' cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

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