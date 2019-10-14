Asya genetik ikizini arıyor

İzmir'de 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri' (PNH) tanısı konulan 5 yaşındaki Asya Soylu, 1.5 yıldır yaşama tutunmak için kök hücre nakli olmayı bekliyor. Genetik ikizini bulmak için yardım çağrısı yapan Asya, "Ben de hayatıma arkadaşlarım gibi devam etmek istiyorum. Okula gitmek, servise binmek istiyorum. Bizim için donör olun. İğneden korkacak bir şey yok" dedi. Anne İlknur Soylu da Asya'nın her türlü enfeksiyon riskinden uzak kalması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Hastalığının tek çaresi kök hücre nakli olması. Genetik ikizini arıyoruz ve bu milyonda bir olacak bir ihtimal. Damarınızdaki kanla bir insanın hayatını kurtarmak çok basit. Vatandaşlar Kızılay'a gidip bilgi alabilir, okuyabilir."
ÖZGÜRLÜĞE UÇTU
Bursa'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacağım diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
TELEVİZYON KURBANI
Kırşehir'de dün akılalmaz bir olay yaşandı. Seher ve İbrahim Pirihan'ın oğulları Haydar Yusuf'un, üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle televizyon düştü. Evde bulunanların yardımlarıyla hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun, geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi...
KOCAMAN MÜCADELE
Bursa'da 2016 yılında resim öğretmeni Burçak Keskin (24) markete gitti. Ancak yolda yürürken sekiz katlı apartman inşaatından düşen sunta başına isabet etti. Komaya giren kadın bir yıl sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından hukuk mücadelesi başlatan Burçak Keskin'in eşi Oğuz Keskin, "Sebep olanlar tutuklansın" dedi. Mahkeme heyeti, olayın aydınlatılması için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
ŞULE'DE İNTİHAR BULGUSU YOK
Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet'in (23) ölümünden önceki psikolojik durumunu inceleyen bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. 3 psikiyatri uzmanı, 'maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığını' belirtti.
FATİH'İ KARIŞTIRAN TACİZ İDDİASI
İstanbul Fatih'te 40 yaşlarındaki kişinin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine giden polis, linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca bindirdi. Ekipler, mahalleden güçlükle çıkarak emniyete gidebildi.
ÖZGÜRLÜĞE UÇTU
Bursa'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacağım diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
TELEVİZYON KURBANI
Kırşehir'de dün akılalmaz bir olay yaşandı. Seher ve İbrahim Pirihan'ın oğulları Haydar Yusuf'un, üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle televizyon düştü. Evde bulunanların yardımlarıyla hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun, geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi...
KOCAMAN MÜCADELE
Bursa'da 2016 yılında resim öğretmeni Burçak Keskin (24) markete gitti. Ancak yolda yürürken sekiz katlı apartman inşaatından düşen sunta başına isabet etti. Komaya giren kadın bir yıl sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından hukuk mücadelesi başlatan Burçak Keskin'in eşi Oğuz Keskin, "Sebep olanlar tutuklansın" dedi. Mahkeme heyeti, olayın aydınlatılması için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
ŞULE'DE İNTİHAR BULGUSU YOK
Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet'in (23) ölümünden önceki psikolojik durumunu inceleyen bilirkişi heyeti, raporunu tamamladı. 3 psikiyatri uzmanı, 'maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığını' belirtti.
FATİH'İ KARIŞTIRAN TACİZ İDDİASI
İstanbul Fatih'te 40 yaşlarındaki kişinin bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine giden polis, linç edilmek istenen şüpheliyi zırhlı araca bindirdi. Ekipler, mahalleden güçlükle çıkarak emniyete gidebildi.
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