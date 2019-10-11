ATV'de izlenme rekorları kıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de bir ilk gerçekleşti. Tıp öğrencisi Arda Ayten, 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusunu bildi. Büyük ödülü kazanarak tarihe geçti. Ayten, önceki gün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine gittiği Ankara'da, kendisine 1 milyon ödül kazandıran İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un müzesini ziyaret etti. Müze içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ayten, Milli Meclis Kütüphanesi'ne de giderek kitapları inceledi. Ayten, Instagram'dan, "Milli şairimizin müzesini gezdim. Bir asır önce İstiklal Marşı'ndan kazandığı parayı reddedip bugün benim İstiklal Marşı sorusu ile yarışmayı kazanmam da ayrıca güzel oldu" mesajını verdi.
ANLAMLI ZİYARET
Ayten, müzede çektirdiği fotoğrafları, Instagram hesabından paylaştı.
SIRRIBERK ARSLAN
ANLAMLI ZİYARET
Ayten, müzede çektirdiği fotoğrafları, Instagram hesabından paylaştı.
SIRRIBERK ARSLAN
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