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, ’un ’daki müzesini ziyaret etti

, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’de tarihe geçti. Kendisine 1 milyon lira kazandıran ’mızın yazarı ’un ’daki müzesini gezdi.

'Milli'yoner
ATV'de izlenme rekorları kıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"de bir ilk gerçekleşti. Tıp öğrencisi , 1 milyonluk İstiklal Marşı sorusunu bildi. Büyük ödülü kazanarak tarihe geçti. Ayten, önceki gün Meclis Başkanı 'un daveti üzerine gittiği 'da, kendisine 1 milyon ödül kazandıran 'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un müzesini ziyaret etti. Müze içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ayten, Milli Meclis Kütüphanesi'ne de giderek kitapları inceledi. Ayten, Instagram'dan, "Milli şairimizin müzesini gezdim. Bir asır önce İstiklal Marşı'ndan kazandığı parayı reddedip bugün benim İstiklal Marşı sorusu ile yarışmayı kazanmam da ayrıca güzel oldu" mesajını verdi.



ANLAMLI ZİYARET
Ayten, müzede çektirdiği fotoğrafları, hesabından paylaştı.

SIRRIBERK ARSLAN

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