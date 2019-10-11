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  • 11.10.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 10:18

cuma saati: 11 Ekim Ankara'da cuma namazı saati kaçta? Diyanet

cuma saati, Müslüman aleminin bayramı olarak bilinin bu günde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ankara başta olmak üzere tüm illerde camiler cuma namazı için hazırlandı.. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11 Ekim ...

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır. Öğle vakti cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saati günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde Ankara Cuma namazı vakti görülebiliyor. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ekim Ankara cuma namazı vakti...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 Ekim Ankara cuma saati: 12:41

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