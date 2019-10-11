Ankara'da cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı akıllı, buluğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farz kılınmıştır. Öğle vakti cemaatle birlikte kılınan cuma namazı saati günün en çok aranılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet'in resmi internet sitesinde Ankara Cuma namazı vakti görülebiliyor. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte 11 Ekim Ankara cuma namazı vakti...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 Ekim Ankara cuma saati: 12:41

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