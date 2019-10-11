Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu açıklandı mı? Algida'nın Cornetto Mini Cooper çekilişi 7 Ekim'de yapıldı. Mini Cooper çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Büyük umutlarla çekilişe katılanların katıldıkları şifre yazılı ambalaj paketlerini kampanya sonuna kadar saklamaları gerekiyor. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Cornetto Mini Cooper çekiliş sonucu açıklandı mı? 2019 Algida mini çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

CORNETTO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ekim'de yapılacak çekiliş sonrası kazanan aday açıklanacak. Şimdi ise gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Hemen belirtelim ki, Cornetto Mini Cooper çekiliş sonuçları 12 Ekim Cumartesi günü duyurulacak. Kazananlar, Algida'nın resmi internet sitesi ile Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacak.