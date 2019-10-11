Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma günü öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan cuma namazı, Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlardandır. Cuma günü; yaratılışın başladığı, Allah Te'âlâ'nın insanlara bayram olarak hediye ettiği, peygamberlere ve ümmetlerine ihsanda bulunulmuş olan mübarek bir gündür. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgi paylaştı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Cuma namazı kaç rekat' sorusuna verdiği cevap şöyle;

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).