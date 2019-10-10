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  • 11.10.2019 07:42
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 07:42

2019: En yeni ve burada! İşte |

burada! İslam alemi ekim ayının ikinci cumasını idrak ediyor. Öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajları paylaşıyorlar. Sayfamızda en yeni ve şık nı derledik. İşte eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz ...

Cuma mesajları... Her cuma olduğu gibi bu cuma günü de en çok aranılanlar arasında cuma mesajları yer alıyor. İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik etmek adına cuma mesajlarını tercih ediyorlar. Sosyal medya üzerinden ya da SMS olarak gönderebileceğiniz en yeni cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. İşte en yeni ve şık resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

* Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

* Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

* Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

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