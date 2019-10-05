Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu (61), kanser sonucu 1 Ekim'de hayata gözlerini kapadı. Acı haber, sanat dünyasını sarstı. Sanatçı için dün Levent Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Ünlüoğlu'nun arkadaşı Selçuk Yöntem başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Törenin ardından Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Levent Camii'ndeki törende oyuncu Selçuk Yöntem, tatsız bir olay yaşadı.
Kalabalıktan faydalanan bir kişi, sanatçının cebinden bin 500 TL'sını çaldı. Parasının çalındığını sonradan fark eden Yöntem, olayının peşini bırakmayacağını açıkladı. Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını anlatmıştı.
Yöntem, Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı teselli etmişti.
Kalabalıktan faydalanan bir kişi, sanatçının cebinden bin 500 TL'sını çaldı. Parasının çalındığını sonradan fark eden Yöntem, olayının peşini bırakmayacağını açıkladı. Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını anlatmıştı.
Yöntem, Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı teselli etmişti.
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