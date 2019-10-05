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’nun cenazesinde skandal! ’in bin 500 lirasını çaldılar

e yenilen , önceki gün uğurlandı. Hırsızlar ise camideki kalabalıktan faydalandı! Cenaze törenine katılan ’in bin 500 lirasını çaldı.

Çok ayıp
Usta oyuncu (61), sonucu 1 Ekim'de hayata gözlerini kapadı. Acı haber, sanat dünyasını sarstı. Sanatçı için dün 'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Ünlüoğlu'nun arkadaşı başta olmak üzere çok sayıda önemli isim katıldı. Törenin ardından Ünlüoğlu, 'nda uğurlandı. Levent Camii'ndeki törende oyuncu Selçuk Yöntem, tatsız bir olay yaşadı.

Kalabalıktan faydalanan bir kişi, sanatçının cebinden bin 500 TL'sını çaldı. Parasının çalındığını sonradan fark eden Yöntem, olayının peşini bırakmayacağını açıkladı. Daha önce de , Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını anlatmıştı.



Yöntem, Ünlüoğlu'nun eşi 'ı teselli etmişti.

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