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  • 05.10.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 02:15

ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

'ın Elbistan ilçesinde ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü asker 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerince ’ne kaldırıldı.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Hasan Kıraç (49) idaresindeki 44 DA 801 plakalı otomobil, Elbistan-Çoğulhan Mahallesi kara yolunda devriye görevinden dönen M.C. (23) idaresindeki 46 JAA 514 plakalı la çarpıştı.

sürücüler ile Astsubay Ü.K. (24), Uzman Çavuşlar M.K.(26) ve A.S. (24) ile otomobildeki R.K. (33) ve H.K. (22) yaralandı.

Yaralılar, ekiplerince 'ne kaldırıldı.

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