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  • 05.10.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 08:06

Veda mesajı yürek dağladı: Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim

’un ilçesinde 'nde pencereden düşerek hayatını kaybeden genç kızın bıraktığı mektupla ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı.

Veda mesajı yürek dağladı!

Edinilen bilgiye göre, 2 Ekim gecesi kaldığı yurdun önünde beton zeminde arkadaşları tarafından bulunan S.'nin arkadaşları ile vedalaştığı ve ailesine not bıraktığı ortaya çıktı.

Olaydan kısa süre önce arkadaşları ile yurtta fotoğraf çektiren 14 yaşındaki genç kızın, "Buraya kadarmış" diyerek kaldığı yurttaki odasına gittiği ileri sürüldü.

Küçük not kağıtlarına ise ailesi ve ortaokul arkadaşlarına veda mesajı bırakan Tuana'nın babasına, "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa demiştim" yazdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Büro ekipleri, Tuana'nın intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Genç kızın geriye bıraktığı notlardaki yazıların ise kendi kaleminden mi çıktığının tespit edilmesi için kriminal inceleme başlatıldı.

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