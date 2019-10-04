

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu (61) dün son yolculuğuna uğurlandı... Merhum sanatçı için Mecidiyeköy Artı Sahne'de anma töreni yapıldı. Törene sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ünlüoğlu'nun yakın dostlarından Selçuk Yöntem, törende konuşma yaptı. Yöntem, "Benim 47 yıllık dostumdu. Çok küstük, çok barıştık. Hepsi çok ilginçti. Çok dominant bir karakterdir. Masayı terk etmesi istenmeyen karakterdir" ifadelerini kullandı. Merhum sanatçının dünürü Oya Başar ise "Tarık orada yatan sen misin? Sen olduğuna inanamıyorum. O kadar iyi bir insandı ki, canımdı. Dostumdu. Çok küser çok barışırdı. 'Ben kinci değilim' derdi. 'Ben kinci değilim, kızarım geçer!' Bizim için hep yaşayacak" diyerek ağladı. Törenin ardından usta oyuncu için Levent Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Tarık Ünlüoğlu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı...

CUMHURBAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi...