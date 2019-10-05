Kaza, saat 04,00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Bağlantı yolu Gişeler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sınırdışı edilmeyi bekleyen 100'ün üzerinde Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu göçmenlerin içinde bulunduğu tır, yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Göçmenler neye uğradığını şaşırırken, kazanın etkisini atlatan tır sürücüsü ise kaçmak için aracın plakalarını söktü.

TIRIN PLAKALARINI SÖKEREK, DORSEYİ KALDIRIP GÖÇMENLERİ SAĞA SOLA SAVURDU

Kazanın etkisini atlatan sürücü, tırın plakalarını söktükten sonra dorsesini kaldırıp, göçmenleri sağa sola savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Tırın dorsesinden düşen göçmenler ise yol kenarındaki petrole sığındı. Petrol çalışanları ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri göçmenlerin bulunduğu petrolde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı göçmenlere müdahalede bulundu.