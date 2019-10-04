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  • 04.10.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 15:46

Kızı okula gitsin diye veresiye yol yaptıran babanın larını valilik kapattı

Valiliği, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi nın evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran baba 'un larını ödedi.

Kızı okula gitsin diye veresiye yol yaptıran babanın borçlarını valilik kapattı

Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba ile bir araya geldi.

Kaymakam Yıldız, ziyarette Korkut'a, larının 'in talimatıyla kapatıldığı müjdesini verdi.

Yıldız, babaya hassasiyeti için teşekkür etti. Korkut ise devletinin kendisine sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

TOPLAMDA 42 BİN LİRA MASRAF ETTİM
Muğla'da yaşayan Ramazan Korkut, ilkokula başlayan 6 yaşındaki kızı Gamze'nin, evlerinden na rahat ulaşabilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı. Yol çalışmasından önce kızını, servisin bulunduğu yere traktörle götürüp getiren Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. ." ifadelerini kullanmıştı.


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