E devlet girişi nasıl yapılır? E Devlet kapısına giriş

Kamu kurumlarının internette hizmete açtıkları servisleri, resmi işlemlerinizde büyük kolaylıklar sağlıyor. İnternete bağlanarak, kamu kurumlarındaki işlemlerinizi yapmanızı sağlayan bu internet servisleri, E-Devlet Kapısı portalı ile tek bir çatı altında toplanıyor. E-Devlet Kapısı portalı üzerinde, internet ortamındaki tüm kamu kurumları internet servisleri bulunuyor. Vatandaşın, sanal ortamdaki vatandaşlık platformu olan E-Devlet Kapısı üzerinde tüm vatandaşlık bilgileri bulunduğu gibi kamu kurumlarının internet servisleri aracılığı iler her türlü resmi işlemi de güvenle yapabilmek mümkündür. E-Devlet girişi sayesinde uygulanan özel şifreleme, tüm vatandaşlık bilgilerinizin internet ortamında güvende olmasını ve işlemlerinizi güvenle yapabilmenizi sağlıyor.

E DEVLET KAPISINA GİRİŞ NASIL YAPILIR? TIKLA ÖĞREN!

Vatandaşlık bilgileri, kamu kurumlarına ait e-hizmetler ve devlete dair güncel duyuruların bulunduğu E-Devlet Kapısı portalı hizmetlerinin kapsamı her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, her geçen gün vatandaşlık işlemlerinizde çok daha aktif bir rol üstleniyor. Bu yüzden de son yıllarda sürekli olarak artan şekilde E-Devlet Kapısı portalını duyuyor ve kullanmak durumunda kalıyoruz.

E-Devlet Girişi Yöntemleri Nelerdir?

Güvenle işlem yapmanız için oluşturulan E-Devlet girişi sayfasında size sunulan 5 farklı giriş yöntemi bulunuyor. Bu 5 farklı giriş yönteminden herhangi birisini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Tüm giriş yöntemleriyle, E-Devlet Kapısı portalındaki tüm internet servislerini(e-hizmetleri) kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-Devlet kimlik doğrulama olarak da isimlendirilen E-Devlet girişi sırasında kullanabileceğiniz giriş yöntemleri;

E-Devlet şifresi ile giriş,

Mobil imza ile giriş,

E-İmza ile giriş,

T.C. kimlik kartı ile giriş,

İnternet bankacılığı ile giriş(Yeni),

Şeklindedir. E-Devlet şifresi ile giriş yöntemi en klasik ve en yaygın kullanılan giriş yöntemlerinin başında geliyor. Mobil imza ve e-imza ile giriş yöntemlerinde ise servis sağlayıcılarından bu konuda hizmet alınmasını gerektiriyor. İnternet bankacılığı ile E-Devlet giriş yöntemi ise yeni açılmış olan bir giriş yöntemidir ve bankaların "İnternet Bankacılığı" hizmetleri üzerinden E-Devlet Kapısı portlaına ulaşabilmeyi sağlıyor.

E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

En yaygın kullanılan E-Devlet girişi yöntemlerinden E-Devlet şifresi ile giriş yöntemi, en basit giriş yöntemi olmasından dolayı tercih ediliyor. Sadece "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet şifresi" şeklindeki bilgiler ile E-Devlet girişi yapılabiliyor. E-Devlet şifresini internet üzerinden ise alma şansınız bulunmuyor. Vatandaşlık bilgilerinin yüksek seviyede güvenliğinin sağlanması için E-Devlet şifresini ilk defa alacak vatandaşların öncelikle PTT şubelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Size en yakın PTT şubesine gidin.

T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurun(pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerde kabul edilir).

PTT şubesinde E-Devlet şifresi için belirlenen 2 TL kadarlık cüzi şifre ücretini ödeyin.

Bu şekilde aldığınız E-Devlet şifresi ile giriş işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. İsterseniz ilk girişte ya da daha sonraki girişlerde daha kişiselleştirilmiş bir şifre kullanımı ya da şifrenizi unutmamak için mevcut E-Devlet şifrenizi, kendi belirleyeceğiniz bir şifreyle değiştirerek, bundan sonraki girişlerinizde belirlediğiniz şifreyi kullanarak, E-Devlet girişi yapabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

E-Devlet Kapısı portlaında yeni açılan internet bankacılığı ile giriş yöntemi ile vatandaşların E-Devlet Kapısı portalına kolayca ulaşabilmelerine yardımcı olunuyor. Her vatandaşın mutlaka kullandıkları bankacılık hizmetleri kapsamında yüksek güvenlik standartlarında her bankacılık kuruluşunun sunduğu "İnternet Bankacılığı" servisi bulunuyor. İnternet bankacılığı ile E-Devlet girişi yönteminde de kullandığınız bankanın internet bankacılığı sayfasına yönlendirilirsiniz. Burada;

Müşteri numarası/T.C. kimlik numarası,

İnternet bankacılığı şifresi,

SMS doğrulaması,

Şeklindeki aşamaları geçerek, E-Devlet Kapısı portalına internet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.