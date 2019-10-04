E devlet girişi nasıl yapılır? E Devlet kapısına giriş

Kamu kurumlarının internette hizmete açtıkları servisleri, resmi işlemlerinizde büyük kolaylıklar sağlıyor. İnternete bağlanarak, kamu kurumlarındaki işlemlerinizi yapmanızı sağlayan bu internet servisleri, E-Devlet Kapısı portalı ile tek bir çatı altında toplanıyor. E-Devlet Kapısı portalı üzerinde, internet ortamındaki tüm kamu kurumları internet servisleri bulunuyor. Vatandaşın, sanal ortamdaki vatandaşlık platformu olan E-Devlet Kapısı üzerinde tüm vatandaşlık bilgileri bulunduğu gibi kamu kurumlarının internet servisleri aracılığı iler her türlü resmi işlemi de güvenle yapabilmek mümkündür. E-Devlet girişi sayesinde uygulanan özel şifreleme, tüm vatandaşlık bilgilerinizin internet ortamında güvende olmasını ve işlemlerinizi güvenle yapabilmenizi sağlıyor.
E DEVLET KAPISINA GİRİŞ NASIL YAPILIR? TIKLA ÖĞREN!
Vatandaşlık bilgileri, kamu kurumlarına ait e-hizmetler ve devlete dair güncel duyuruların bulunduğu E-Devlet Kapısı portalı hizmetlerinin kapsamı her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, her geçen gün vatandaşlık işlemlerinizde çok daha aktif bir rol üstleniyor. Bu yüzden de son yıllarda sürekli olarak artan şekilde E-Devlet Kapısı portalını duyuyor ve kullanmak durumunda kalıyoruz.
E-Devlet Girişi Yöntemleri Nelerdir?
Güvenle işlem yapmanız için oluşturulan E-Devlet girişi sayfasında size sunulan 5 farklı giriş yöntemi bulunuyor. Bu 5 farklı giriş yönteminden herhangi birisini kullanarak, E-Devlet kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Tüm giriş yöntemleriyle, E-Devlet Kapısı portalındaki tüm internet servislerini(e-hizmetleri) kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-Devlet kimlik doğrulama olarak da isimlendirilen E-Devlet girişi sırasında kullanabileceğiniz giriş yöntemleri;
- E-Devlet şifresi ile giriş,
- Mobil imza ile giriş,
- E-İmza ile giriş,
- T.C. kimlik kartı ile giriş,
- İnternet bankacılığı ile giriş(Yeni),
Şeklindedir. E-Devlet şifresi ile giriş yöntemi en klasik ve en yaygın kullanılan giriş yöntemlerinin başında geliyor. Mobil imza ve e-imza ile giriş yöntemlerinde ise servis sağlayıcılarından bu konuda hizmet alınmasını gerektiriyor. İnternet bankacılığı ile E-Devlet giriş yöntemi ise yeni açılmış olan bir giriş yöntemidir ve bankaların "İnternet Bankacılığı" hizmetleri üzerinden E-Devlet Kapısı portlaına ulaşabilmeyi sağlıyor.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
En yaygın kullanılan E-Devlet girişi yöntemlerinden E-Devlet şifresi ile giriş yöntemi, en basit giriş yöntemi olmasından dolayı tercih ediliyor. Sadece "T.C. kimlik numarası" ve "E-Devlet şifresi" şeklindeki bilgiler ile E-Devlet girişi yapılabiliyor. E-Devlet şifresini internet üzerinden ise alma şansınız bulunmuyor. Vatandaşlık bilgilerinin yüksek seviyede güvenliğinin sağlanması için E-Devlet şifresini ilk defa alacak vatandaşların öncelikle PTT şubelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
- Size en yakın PTT şubesine gidin.
- T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik kartınızı yanınızda bulundurun(pasaport, sürücü belgesi gibi belgelerde kabul edilir).
- PTT şubesinde E-Devlet şifresi için belirlenen 2 TL kadarlık cüzi şifre ücretini ödeyin.
Bu şekilde aldığınız E-Devlet şifresi ile giriş işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. İsterseniz ilk girişte ya da daha sonraki girişlerde daha kişiselleştirilmiş bir şifre kullanımı ya da şifrenizi unutmamak için mevcut E-Devlet şifrenizi, kendi belirleyeceğiniz bir şifreyle değiştirerek, bundan sonraki girişlerinizde belirlediğiniz şifreyi kullanarak, E-Devlet girişi yapabilirsiniz.
İnternet Bankacılığı ile E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?
E-Devlet Kapısı portlaında yeni açılan internet bankacılığı ile giriş yöntemi ile vatandaşların E-Devlet Kapısı portalına kolayca ulaşabilmelerine yardımcı olunuyor. Her vatandaşın mutlaka kullandıkları bankacılık hizmetleri kapsamında yüksek güvenlik standartlarında her bankacılık kuruluşunun sunduğu "İnternet Bankacılığı" servisi bulunuyor. İnternet bankacılığı ile E-Devlet girişi yönteminde de kullandığınız bankanın internet bankacılığı sayfasına yönlendirilirsiniz. Burada;
- Müşteri numarası/T.C. kimlik numarası,
- İnternet bankacılığı şifresi,
- SMS doğrulaması,
Şeklindeki aşamaları geçerek, E-Devlet Kapısı portalına internet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
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