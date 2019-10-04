Muğla Menteşe'deki Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Korkut'un (48), kızını okutma mücadelesi takdir topladı. Korkut, Gamze'yi (6) ilçedeki Şehbal Baydur İlköğretim Okulu'na yazdırdı. Ancak 4 kilometrelik dağ yolu bozuk olduğu için servis aracı eve ulaşamadı. Bunun üzerine baba Korkut, 20 bin lira borç aldı. 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. 6 gün çalıştı. Kendi imkanlarıyla 4 km'lik yol açtı. Böylece Gamze, evinin önünden servise binip okula gitmenin mutluluğunu yaşadı.
1 kepçe, 4 kamyon kiraladı
6 gün gece gündüz çalıştı
1 kepçe, 4 kamyon kiraladı
6 gün gece gündüz çalıştı
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