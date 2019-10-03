Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.10.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:12

Sigaraya yeni mı geldi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara ...

ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından da 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar?

Ekim ayı sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi?

Sigara tiryakileri tedirginlik içinde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde sigara yasağının genişleyeceğini söylemişti. Şuan arabada sigara içenlere ceza kesilmeye başlandı. Sosyal medyada ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Peki sigara fiyatları 4 Ekim itibariyle ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSigaraya yeni zam mı geldi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara Tekel fiyat listesi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri