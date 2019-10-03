Sigara tiryakileri tedirginlik içinde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde sigara yasağının genişleyeceğini söylemişti. Şuan arabada sigara içenlere ceza kesilmeye başlandı. Sosyal medyada ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Peki sigara fiyatları 4 Ekim itibariyle ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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