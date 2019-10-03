Özellikle erkeklerin en büyük sorunu saç dökülmesi olarak ortaya çıkıyor. Saç ekimi için Türkiye'de milyonlarca lira harcanıyor. Bu bağlamda

Saçı dökülenlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği saç ekim uygulaması büyük bir pazarı da ortaya çıkardı. Yıllık 1 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşan pazarda, ekim maliyetleri de ortalamada 5 ile 25 bin TL arasında değişiyor. Resmi kurumlardan onaylı olanların dışında çok sayıda, onaysız, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen ürünlerin de piyasaya sürüldüğü görülürken bu ürünler arasında musluk suyunu mavi su diye vatandaşa yutturmaya çalışanların dahi olduğu iddia ediliyor. Peki mavi su nedir? Mavi yan etkileri nelerdir, saç çıkartıyor mu?