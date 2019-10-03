Özellikle erkeklerin en büyük sorunu saç dökülmesi olarak ortaya çıkıyor. Saç ekimi için Türkiye'de milyonlarca lira harcanıyor. Bu bağlamda
Saçı dökülenlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği saç ekim uygulaması büyük bir pazarı da ortaya çıkardı. Yıllık 1 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşan pazarda, ekim maliyetleri de ortalamada 5 ile 25 bin TL arasında değişiyor. Resmi kurumlardan onaylı olanların dışında çok sayıda, onaysız, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen ürünlerin de piyasaya sürüldüğü görülürken bu ürünler arasında musluk suyunu mavi su diye vatandaşa yutturmaya çalışanların dahi olduğu iddia ediliyor. Peki mavi su nedir? Mavi yan etkileri nelerdir, saç çıkartıyor mu?
Mavi su yan etkileri nelerdir, saç çıkartıyor mu? Mavi su nedir?
Saç çıkardığı iddiasıyla farklı markalar altında piyasaya sürülen 'mavi su'ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya rağmen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor. Bu alandaki talebi gören kimi uyanık girişimcilerin ise musluk suyunu mavi su diye yutturmaya çalıştığı dahi iddia ediliyor.
Özellikle erkeklerin en büyük sorunu saç dökülmesi olarak ortaya çıkıyor. Saç ekimi için Türkiye'de milyonlarca lira harcanıyor. Bu bağlamda
- Taksim'de intihar girişimi!
- BİM'de cuma indirimleri neler?
- Meteoroloji'den sonra İstanbul Valiliği'nden hava durumu açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.