Sigara yasağında flaş gelişme! Ülkeye girişi bile yasaklanacak!

Gelen son dakika haberine göre sigara içme yasağında yeni gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sigara içme yasağına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Türkiye'deki tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları belli oldu.

İşte sigara yasağıyla ilgili yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Koca, açıklaması;

"Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz." Açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor." İfadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip- kesemeyeceklerini üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz

ELEKTRONİK SİGARA DA YASAKLANACAK!

Ayrıca yarı açık ve kapalı alan istismar edildiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" dedi.