Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Vücudun en hayati organı olarak kabul edilen karaciğerde oluşacak kanserli hücreler, sinsi ve hızlı ilerliyor. Dünyada her yıl 800 bin kişi karaciğer kanserine yakalanıyor. İstanbul Florence Nigtingale Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yıldıray Yüzer, karaciğer kanseriyle ilgili bilgiler veriyor. MASUM DEĞIL

Obezite, diyabet, alkol kullanımı ve yanlış beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanması bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Şeker hastalığı ve aşırı kilonun günümüzde giderek yaygınlaşması karaciğer kanserinin tüm dünyayı tehdit edeceğini gösteriyor. Bunların dışında ailede karaciğer kanseri öyküsünün bulunması, sigara kullanımı, içme sularında yer alan arsenik ve bazı tip doğum kontrol haplarının kullanımı bu kanserde riski artırıyor.

SARILIK VARSA...

Karaciğer kanseri oldukça sinsi seyrettiğinden ileri evrelere ulaşıncaya kadar hiçbir belirti vermeyebiliyor. Kitlenin büyümesi sonucu karnın sağ tarafında ağrı, sarılık ve kaşıntı oluşabiliyor. Daha ileri evrelerde ise şiddetli karın ağrısına kilo kaybı ve karında şişlik eşlik edebiliyor.

SİROZLA İLİŞKİSİ

Karaciğer kanserinde tedavi başarısı; hastanın yaşı, tümörün sayısı, büyüklüğü, lokalizasyonu ve uygulanan tedavi yöntemine göre değişiklik gösteriyor. Karaciğer kanseri vakalarının büyük çoğunluğu aynı zamanda siroz hastası olduğundan, sirozlu karaciğerin çıkartılıp yerine sağlam karaciğer dokusunun konulması, hem tümörü hem de sirozu tedavi ediyor.

HEPATİTLERİ HAFİFE ALMAYIN

Hepatit B ve C hastalıkları yüksek oranda karaciğer kanserine neden olabiliyor. Üstelik Hepatit C'nin, Hepatit B gibi geliştirilmiş bir aşısı olmaması riski artırıyor. Bu hastalığa yakalanmış olanların gastroenteroloji uzmanına başvurmaları ve tedavi olmaları karaciğer kanserinden korunmaları açısından önem taşıyor.

NELER YAPMALI?

Obezite, diyabet ve karaciğer yağlanması bu kanser türünde riski artırdığından beslenmeye dikkat etmek.

Fast food besinleri tüketmemek, spor yapmak öi trans yağ içeren besinleri yememek gerekir.

Alkol alımını azaltmak, sigara tüketmemek ve pasif içicilikten korunmak kanser riskini azaltır.

YARIN: MEME KANSERİ

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. YILDIRAY YÜZER - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL