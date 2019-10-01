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Zorunlu dersi! Hasar gören 29 okulda eğitim yok

’da 5.8’lik de hasar gören 29 okul boşaltıldı. Öğrenciler bir günlük tatilin ardından bugün yeni okullarında derslere başladı. Ağır hasar gören okullar arasında da vardı. , okulların yenilenmesini istiyor.

Zorunlu deprem dersi
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremle sadece değil, tüm 'nin yüreği ağzına geldi. Sarsıntıda yüzlerce evin yanında, bazı kamu binaları ve okullarda da hasarlar tespit edildi. 29 okul, belirlenen hasarın ardından dün tatil edildi. İstanbul Valiliği, bu okullarda okuyan öğrencilerin yerlerini değiştirdi. Bölgelerde başka okullara gönderilen öğrencilerin, "Misafir öğrenci" ve "İkili eğitim" olarak derslerine devam edeceği belirtildi. e de çocuklarını hangi okula gönderecekleri bildirildi. Bugün ise açıklanan okullarda öğrenciler derslere girdi. Bu arada Mütevelli Heyet Başkanı , "Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, o okulların öğrencilerini bize yollayın" dedi.



Ağır hasar gören okullar arasında da vardı. Veliler, okulların yenilenmesini istiyor.



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