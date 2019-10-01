Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremle sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Sarsıntıda yüzlerce evin yanında, bazı kamu binaları ve okullarda da hasarlar tespit edildi. 29 okul, belirlenen hasarın ardından dün tatil edildi. İstanbul Valiliği, bu okullarda okuyan öğrencilerin yerlerini değiştirdi. Bölgelerde başka okullara gönderilen öğrencilerin, "Misafir öğrenci" ve "İkili eğitim" olarak derslerine devam edeceği belirtildi. Velilere de çocuklarını hangi okula gönderecekleri bildirildi. Bugün ise açıklanan okullarda öğrenciler derslere girdi. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, "Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, o okulların öğrencilerini bize yollayın" dedi.
Ağır hasar gören okullar arasında Yenibosna Ortaokulu da vardı. Veliler, okulların yenilenmesini istiyor.
Ağır hasar gören okullar arasında Yenibosna Ortaokulu da vardı. Veliler, okulların yenilenmesini istiyor.
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