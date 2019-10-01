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'' projesinin yıkılacak olan bölümleri çarpı ile işaretlendi

’da yıkımına hız verildi. Tartışılan ‘’ projesinin yıkılacak olan imara aykırı bölümleri ise çarpı ile işaretlendi...

'Çarpı'k yapılaşma
Bodrum kıyıları yağmalandı. Kaçak yapılaşmayla ilgili şikayet yağdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta koylarda denetime çıktı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Müherlenen projeler arasında Gündoğan'da yapılan 'The Bo Viera' adlı proje de vardı. Bakan Kurum'un talimatıyla 1 ay süre verilen yıkımı için yapılan çalışmalar hız kazandı. 11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans ve lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışmaya başladı.



'da kaçak rezidansların yıkımı sürerken, yıkılacak olan imara aykırı bölümlerinin, büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

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