Bodrum kıyıları yağmalandı. Kaçak yapılaşmayla ilgili şikayet yağdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta koylarda denetime çıktı. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu açıklandı. Müherlenen projeler arasında Gündoğan'da yapılan 'The Bo Viera' adlı proje de vardı. Bakan Kurum'un talimatıyla 1 ay süre verilen kaçak yapıların yıkımı için yapılan çalışmalar hız kazandı. 11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans ve lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışmaya başladı.
The Bo Viera'da kaçak rezidansların yıkımı sürerken, yıkılacak olan imara aykırı bölümlerinin, büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
The Bo Viera'da kaçak rezidansların yıkımı sürerken, yıkılacak olan imara aykırı bölümlerinin, büyük kırmızı çarpı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.