Bodrum kıyılarındaki kaçak yapılar, deşifre edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Bodrum koylarını tekneyle denetledi. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu bildirildi. Gündoğan'daki tartışmalı 'The Bo Viera' adlı proje de mühürlenen projelerdendi. Milyon dolarlık projenin denize sıfır yapılan asansörü yerle bir edildi. Kaçak bölümlerin yıkımına da geçildi. Bakan Kurum, dün Bodrum'a giderek imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen projeleri denetledi. The Bo Viera projesinin yıkım çalışmalarını yakından takip eden Bakan Kurum, "Biz geldiğimizde burada 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. 1 ayda bütün yıkımlar tamamlanacak" dedi ve ekledi: "İmara aykırı yapı sayısı 2 bin 100 bağımsız bölüm ve 11 otel ünitesinden oluşan 19 projeyi açıkladık. Her bir firmaya 20 milyon lira ceza uygulandı. Türkiye'de imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız. 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz."
Bakan Kurum, tekneyle Bodrum kıyılarındaki yıkım için süre verilen projeleri denetledi.
BARIŞ ŞİMŞEK
Bakan Kurum, tekneyle Bodrum kıyılarındaki yıkım için süre verilen projeleri denetledi.
BARIŞ ŞİMŞEK
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