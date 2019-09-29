Bugünkü
Takvim

kıyılarında kaçak yapı temizliği

koyları talan edildi. harekete geçti. , yıkımı süren imara aykırı kaçak yapıları denetledi. “Firmalara 20 milyon lira ceza kestik” dedi. Tartışılan The Bo Viera projesindeki 54 villanın da yıkılacağını bildirdi.

Kıyı temizliği
Bodrum kıyılarındaki kaçak yapılar, deşifre edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta koylarını tekneyle denetledi. Bin 611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğu bildirildi. Gündoğan'daki tartışmalı 'The Bo Viera' adlı proje de mühürlenen projelerdendi. Milyon dolarlık projenin denize sıfır yapılan asansörü yerle bir edildi. Kaçak bölümlerin yıkımına da geçildi. Bakan Kurum, dün Bodrum'a giderek imara aykırı bölümlerinin yıkımı için bir ay süre verilen projeleri denetledi. The Bo Viera projesinin yıkım çalışmalarını yakından takip eden , "Biz geldiğimizde burada 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. 1 ayda bütün yıkımlar tamamlanacak" dedi ve ekledi: "İmara aykırı yapı sayısı 2 bin 100 bağımsız bölüm ve 11 otel ünitesinden oluşan 19 projeyi açıkladık. Her bir firmaya 20 milyon lira ceza uygulandı. Türkiye'de imar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız. 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz."



Bakan Kurum, tekneyle Bodrum kıyılarındaki yıkım için süre verilen projeleri denetledi.

BARIŞ ŞİMŞEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBodrum kıyılarında kaçak yapı temizliği
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri