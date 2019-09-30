Metrobüste yangın! Seferler durdu!

Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.
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