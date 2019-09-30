Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.09.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 17:53

te ! Seferler durdu!

'da durağında metrobüsün motor kısmında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.

Metrobüste yangın! Seferler durdu!

Şişli'de durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. a görevliler tarafından tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMetrobüste yangın! Seferler durdu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri