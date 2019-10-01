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  • 01.10.2019 23:07
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:17

'nde kan donduran olay! Korkunç gerçeği annesi itiraf etti! Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

'nde bir mezarlıkta bulunan bebek cesediyle ilgili ve şüphesiyle 6 zanlı gözaltına alındı. A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. (18) ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

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