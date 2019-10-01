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  • 01.10.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 21:35

'de 52 bin 500 paket ele geçirildi

'nin ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yapılan aramalarda yük hayvanları ve arazide toplam 52 bin 500 paket ele geçirildi.

Terörün finans kaynağına ağır darbe!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kapsamında ilçesi Tütünlü köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, yük hayvanları ve araziye atılmış 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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