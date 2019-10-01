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  • 01.10.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 21:23

'da karı koca arasında " yıkama" kavgası

yıkama tartışması yüzünden eşini darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.

Akılalmaz olay! Eşini bulaşık yıkamıyor diye...

Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit H, darbettiği öne sürülen eşi Hacer H'yi Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Halit H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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