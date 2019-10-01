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  • 01.10.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 18:47

'de gibi süslenen otomobilden çıkanlar 'yok artık' dedirtti

'de, gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

Bu da yeni yöntemleri! Gelin arabası gibi görünüyor ama...

'de, gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobilde, şüphe üzerine polis ekiplerince arama yapıldı. 74 kilo 400 gram eroinin ele geçirildiği araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı.

ilçe merkezinde polis ekipleri, gelin arabası gibi süslenen, 'Evleniyoruz' yazılı otomobili şüphe üzerine, kontrol noktasında durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği 'Pars' ile araçta yaptığı aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş geçirildi. Otomobildeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

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