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  • 01.10.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:03

'ta korkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu

'taki parkta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendini ağaca astı. Polis tarafından ağaçtan indirilen ve sağlık ekiplerinin hayata döndürmek için 45 dakika kalp masajı uyguladığı kişi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay, Yahya Kemal Parkı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin ağaca asılı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI
Polis tarafından ağaçtan indirilen kimliği belirsiz kişiye sağlık ekipleri 45 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bu kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından ceset Morgu'na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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