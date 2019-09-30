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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 15:10

'da durağa girdi! Ölü ve yaralılar var!

'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel durağa girdi. Trafik sında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralılara müdahale için bölgeye ambulans ve AFAD ekipleri geldi. Olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı ilk açıklamada üç kişinin hayatını kaybettiğini, üç yaralının da ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi!

, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel , sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazadan kurtulan bir görgü tanığı otobüsün çok hızlı geldiğini, otobüsü son anda fark ederek kendisini kenara attığını söyledi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Olay yerine gelen Valisi Vasip Şahin, "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor teknik bir arızadan dolayı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da yaralı larak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ama çevredeki araçlarla da yaralıların hastaneye götürüldüğü söyleniyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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