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  • Son Güncelleme: 30.09.2019 23:14

MPİ 30 Eylül çekiliş sonuçları belirlendi! Geçen hafta bir talihli kazanmıştı

23 Eylül Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki 1 kişi 525 bin 483 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bugün bayilerde oynayan on binlerce vatandaş 30 Eylül nı bekliyor. İdare saat 21.15'te yaptığı çekilişin ardından sonuçları açıkladı. İşte ...

30 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te çekilişi mpi.gov.tr'den canlı olarak gerçekleştirilen sonuçları heyecanla bekleniyordu. On Numara oynayan pek çok kişinin sonuçlar için heyecanlı bekleyişi son buldu. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte ikramiyeyi tek kişi kazanmıştı. Peki, 30 Eylül na göre hangi numaralar kazandı? İşte o şanslı numaralar...

30 EYLÜL ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

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