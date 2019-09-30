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  • 30.09.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 20:05

ne zaman başlayacak? 2019 ? ne demek?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte hakkında arama motorlarında yapılan aramalar artış gösterdi. Pastırma sıcakları genellikle sonbahar aylarının belirli dönemlerinde havaların aniden ısınması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda şimdilerde merakla araştırılan sorular arasında "?" sorusu yer alıyor. Peki, ? İşte pastırma sıcaklarına dair bilgiler...

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

sonbahar aylarında belirli zaman aralığında sıcaklık değerlerinin artmasıdır. Ülkemizde özellikle sonbahar aylarında bu deyim sıkça kullanılmaktadır. , yılda birkaç kez görülebildiği gibi, bazen hiç yaşanmayabilmektedir. Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar "?" sorusuna yanıt arıyor.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebiyle verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcakların birbirine yakin ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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