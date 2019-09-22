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  • 22.09.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 23:41

Bir ilçe onun için seferber oldu! Her yerde aranıyor

'nın İnegöl ilçesinde, 'nun (68), tedavi gördüğü nden kaçması üzerine Jandarma, , ve tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bir ilçe onun için seferber oldu! Her yerde aranıyor

İnegöl'ün Karalar Mahallesi'nde bulunan bir nde tedavi gören , iddiaya göre öğle saatlerinde merkezin koruma tellerinden atlayarak kaçtı. Yüzde 90 yaşlı adam, bakım merkezine akşam olmasına rağmen dönmeyince, yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.

Yaşlı adamın bulunması için Jandarma, , ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yetkililer, Ruşen Rodoplu'nun bulunması için 50 kişilik ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Yaşlı adamın merkezden çıkış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


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