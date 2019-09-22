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  • 22.09.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 22:21

Yer: ... Film gibi izlediler, bir de poz verdiler

’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 3 kişi yaralandı. Kazayı çevrede toplanan genç grubu film gibi izledi.

Yer: Erzincan... Film gibi izlediler, bir de poz verdiler

, saat 17. 50 sıralarında merkez Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur Ç. idaresindeki 29 DE 849 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Polisin kazayla ilgili incelemede bulunduğu sırada çevrede toplanan gençler kaldırım kenarına çömelerek olayı adeta film gibi izledi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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