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  • 20.09.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 23:03

Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu

'nin Pınarhisar ilçesinde bir inşaatın temel kazısında Osmanlı döneminde yapıldığı değerlendirilen tünel bulundu. ve Müdürü ve Başkanı bölgeye geldi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Dere Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı sırasında yandaki 4 katlı apartmanın altında tünel olduğunu fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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