Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.

Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasıyla tekrar tırmanmıştı.

İran'a yönelik sık sık askeri operasyon mesajları veren Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'na yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

BATILI ÜLKELERE "DEAŞ'LILARI ALIN NE YAPACAKSANIZ YAPIN" MESAJI

Suriye ve Afganistan'daki asker sayılarını azaltacaklarını ifade eden Trump, "DEAŞ hilafetini" yüzde 100 azalttıklarını savundu.

Trump, ABD'nin elinde tutuklu binlerce DEAŞ mensubu olduğuna işaret ederek, "Geldiği ülkelerden, bu kişileri geri almalarını, mahkemeye çıkarmalarını ve onlarla ne yapacaklarsa yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.