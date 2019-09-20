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  • 20.09.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 21:34

Trump'tan dikkat çeken açıklama: 'a girmek dünyadaki en kolay iş

Başkanı , "'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek, büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." dedi.

Dikkat çeken açıklama: O dünyanın en kolay işi

Trump, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası 'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'a yönelik bugün getirilen yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran'a getirilen yaptırımlar, daha öncekilerin çok daha ötesinde." diye konuştu.
Trump, İran'a yönelik yaptırımların işe yarayacağına inandığını vurgulayarak, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, ABD'nin 'ın Aramco petrol tesisine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasıyla tekrar tırmanmıştı.

İran'a yönelik sık sık askeri operasyon mesajları veren Trump, bugün 'te yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'na yaptırım getirdiklerini duyurmuştu.

BATILI ÜLKELERE "DEAŞ'LILARI ALIN NE YAPACAKSANIZ YAPIN" MESAJI
ve 'daki asker sayılarını azaltacaklarını ifade eden Trump, " hilafetini" yüzde 100 azalttıklarını savundu.
Trump, ABD'nin elinde tutuklu binlerce DEAŞ mensubu olduğuna işaret ederek, "Geldiği ülkelerden, bu kişileri geri almalarını, mahkemeye çıkarmalarını ve onlarla ne yapacaklarsa yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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