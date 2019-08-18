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  • Son Güncelleme: 18.08.2019 13:47

Son dakika: 'de orman ı

Son dakika haberi... 'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda çıktı. 2 helikopter ve 4 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İzmir'de orman yangını
Bugün saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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