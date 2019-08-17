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  • Son Güncelleme: 17.08.2019 15:18

SON DAKİKA! 'da can aldı! Unkapanı altgeçidinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

'da etkili olan nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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