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  • 14.08.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:15

'den 'nde yaşayan vatandaşlara kritik uyarı: Bu saatlerde dışarıya çıkmayın!

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklar sebebiyle 'ndeki vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

Kritik uyarı: Bu saatlerde dışarıya çıkmayın!

için sıcak hava uyarısında bulunuldu. 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu geçecek.

SICAKLIKLAR ARTACAK
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 'da 9, 'ta 10, ve 'da 13, ve 'da 18, 'de 21 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 40, Erzincan'da 39, Iğdır'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da ise 32 derece olması bekleniyor.

BU SAATLERDE DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklık sebebiyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşlar, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

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