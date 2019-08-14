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  • 14.08.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 12:32

Trabzon'da can aldı

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı 'ndaki evinin önünde otururken başına "" isabet eden kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Trabzon'da yorgun mermi can aldı
Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesine bağlı 'ndaki evinin önünde oturan Sabri Baştan (86), aniden yere düştü. Yakınları, başından kan gelen Baştan'ı Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Baştan, daha sonra ambulans helikopterle Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede çekilen tomografide başında mermi çekirdeği olduğu tespit edilen Baştan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kafasına "" isabet ettiği belirlenen Baştan'ın cenazesi, yarın Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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