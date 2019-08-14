Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.08.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 11:34

Bayramın son gününde lular oraya akın etti! Havadan böyle görüntülendi

Bayramın son gününde tatile gitmeyen lular sahil kenarlarına akın etti. Kimisi evcil hayvanını serinletmek için denize girerken kimisi ise sahil kenarında gitar çalıp yorgunluğunu attı. sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın son gününde 'da kalan vatandaşların adresi sahil kenarları oldu. Sahili'ne akın eden vatandaşlar bayram tatilinin son gününün tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan İstanbullu vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını denize sokmaları renkli görüntüler oluşturdu. Plajda ise vatandaşların piknik yaptıkları görüldü.

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce vatandaşın Büyükçekmece Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Güneşin tadını çıkaran Cihan Yıldız isimli vatandaş ise, "Parası olan İstanbul'u terk etti buralarda bize kaldı. Bayramın ilk günü kurban telaşı daha sonra bayramlaşma derken kendimize yeni zaman ayırabildik. Gördüğünüz gibi bende kapkara oldum güneşin altında yakında Nijerya vatandaşı olacağım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBayramın son gününde İstanbullular oraya akın etti! Havadan böyle görüntülendi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri